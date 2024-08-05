Мужчина натравил стаффорда на соседей и бродячих собак в Краснодаре

На поведение нового соседа пожаловались жители дома № 21 на улице Митинской в поселке Российском. Они рассказали, что мужчина, который недавно переехал в их дом, по вечерам гуляет со своим стаффордширским терьером и науськивает его на бездомных собак.

На видеозаписи, выложенной в соцсети жильцами дома, видно, как мужчина натравил пса на бродячую собаку, а когда та дала отпор, начал «помогать» своему питомцу, избивая бездомное животное ногами.

Кроме того, по словам соседей, днем он неоднократно натравливал собаку на прохожих. На претензии соседей отвечал угрозами. На мужчину написали заявление в полицию.

«В полицию города Краснодара поступило заявление о жестоком обращении с животными на улице Митинской. В рамках доследственной проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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