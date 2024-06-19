В Краснодаре жители СНТ пожаловались на соседа, расставившего капканы на участке

О дачном участке с расставленными капканами рассказала жительница улицы Васильковой в СНТ «Лотос» в районе поселка Пригородного.

По ее словам, хозяин участка таким образом решил избавиться от «непрошенных гостей» — животных, которые попадают на его участок через поломанный забор.

В полицию Краснодара сообщений по факту расставленных по дачному участку капканов не поступало. На основании опубликованной информации правоохранители проведут проверку, в ходе которой установят все обстоятельства, проверят сведения и примут процессуальное решение. На место происшествия направили участкового, сообщает пресс-служба УВМД России по Краснодару.

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