Мужчина устроил собачьи бои в Щербиновском районе, одна собака погибла

О произошедшем в станице Старощербиновской в соцсетях сообщили местные жители.

По их словам, мужчина снимал на камеру, как две стравленные собаки нападали друг на друга. Хозяйка при этом заявила, что собаки их, поэтому они могут делать с животными все, что захотят. Очевидица пыталась убедить хозяев прекратить намеренную травлю животных.

«Участники конфликта установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Одна из собак погибла», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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