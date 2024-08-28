Жители Архипо-Осиповки пожаловались на отстрел неагрессивных собак

О том, что с 21 августа по 28 августа в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком произошло массовое убийство собак, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» местные жители.

По словам очевидцев, местная жительница ухаживала за одной из собак и лечила ее. Животное знали в местном магазине и даже пускали в жару в прохладное помещение.

По словам жителей поселка, собака никогда не проявляла агрессии по отношению к людям, однако ее застрелили. Тело животного нашли в кустах на обочине дороги.

«На каком основании в курортной зоне человек с оружием может днем спокойно вести отстрел собак? Безнаказанность может повлечь большую вседозволенность и убийство животных», — говорят обеспокоенные граждане.

По словам местных жителей, они обратились с заявлением в полицию.

«В полицию Геленджика поступило заявление о жестоком обращении с животными в поселке Архипо-Осиповка. По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: изуродованный питбулем маленький йорк скончался от ран в Новороссийске.