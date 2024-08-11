Изуродованный питбулем маленький йорк скончался от ран в Новороссийске

Подробности жуткой истории, которая произошла 2 августа, сообщает издание «Новороссийский рабочий». О трагедии в газету сообщила Лариса — хозяйка песика по имени Рони, которая уже больше недели пытается разыскать хозяина собаки бойцовской породы, напавшей на йоркширского терьера.

По словам владелицы погибшего пса, зубы питбулю, который вцепился в ее Рони, пришлось раскрывать втроём. Хозяин напавшей собаки сначала пытался помочь, оттягивал своего питомца, а потом, пока Лариса хлопотала над малышом, мужчина вместе с питбулем исчез. В ветеринарной клинике покалеченный йорк провел двое суток, но повреждения от зубов питбуля оказались слишком сильными.

Сейчас хозяйка умершей собаки ищет свидетелей ЧП, а также съемки с уличных видеокамер. Также она написала заявление в полицию.

— Разве хозяева собак не должны нести за них ответственность? Рядом с неуправляемой собакой находились дети. Такого не должно быть.! — негодует Лариса.

Владелица погибшего питомца просит сотрудников компаний, чьи офисы или магазины расположены рядом с собачьим пляжем недалеко от памятника Погибшим рыбакам. Видео с камер наблюдения могут помочь ей разыскать виновника смерти ее собаки.

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