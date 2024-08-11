Катер ударил по голове и чуть не утопил плавающего в море мужчину в Сочи

Видеоролик, в котором с трудом выбравшийся на берег после того, как на него наехало маломерное судно, пловец снял остановившийся недалеко от берега катер виновников инцидента, опубликовал один сочинских Telegram-пабликов.

ЧП случилось 10 августа в акватории одного из диких пляжей в Хостинском районе Сочи.

По словам автора видео, он с огромным трудом остался в живых. Пловцу удалось увернуться от винтов судна и оттолкнуться от борта катера. Рулевой и пассажиры судна с бортовым номером начинающимся с ОР273… после случившегося столкновения поплыли дальше, не уточнив состояние здоровья пострадавшего. А затем, бросив якорь недалеко от берега, занялись своими делами.

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«Заявление написано, направление на судмедэкспертизу взято, оно уже в полиции», — предупреждает владельца катера автор ролика.

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