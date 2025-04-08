В Анапе водолазы начали очищать дно Черного моря от мазута с помощью насосов

Специалисты МЧС России и Морспасслужбы приступили к очистке морского дна в прибрежной зоне Джемете, где обнаружили участок скопления мазута.

Работы ведут при помощи лопат и эжекторных насосов. Они засасывают нефтепродукты, а те поступают напрямую в специальный контейнер, расположенный на борту катеров.

Параллельно, для ускорения процесса сбора, на этом же участке мазут собирают в мешки вручную, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках береговой линии — между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже недалеко от детского лагеря «Приморский».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ущерб экологии от крушения танкеров в Керченском проливе составил почти 85 млрд рублей. Сумма вреда, нанесенного компанией «Кама Шиппинг», которой принадлежит танкер «Волгонефть-212», — более 49,4 млрд рублей. «Волгатранснефть» (собственник судна «Волгонефть-239») нанесла вред природе на сумму свыше 35,4 млрд рублей.

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