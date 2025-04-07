Новые выбросы мазута обнаружили на пяти участках побережья Анапы 7 апреля

Участники ликвидации последствий ЧС ежедневно проводят мониторинг закрепленных за муниципалитетами территорий.

Новые выбросы нефтепродукта обнаружили утром в понедельник на участках береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. К уборке мазута здесь приступили команды из Красноармейского, Крымского и Успенского районов.

Кроме того, представители Мостовского района выявили выбросы мазута на пляже недалеко от детского лагеря «Приморский». Команда Абинского района убирает обнаруженные утром фрагменты мазута на участке Центрального пляжа Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ущерб экологии от крушения танкеров в Керченском проливе составил почти 85 млрд рублей. Сумма вреда, нанесенного компанией «Кама Шиппинг», которой принадлежит танкер «Волгонефть-212», — более 49,4 млрд рублей. «Волгатранснефть» (собственник судна «Волгонефть-239») нанесла вред природе на сумму свыше 35,4 млрд рублей.

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