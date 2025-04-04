Ущерб экологии от крушения танкеров в Керченском проливе составил почти 85 млрд

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения двух танкеров в Керченском проливе, которое произошло в декабре 2024 года.

По словам руководителя ведомства Светланы Радионовой, общая сумма предъявленных компаниям-судовладельцам требований составила более 84,9 млрд рублей.

Сумма вред, нанесенного компанией «Кама Шиппинг», которой принадлежит танкер «Волгонефть-212», — более 49,4 млрд рублей. «Волгатранснефть», собственник «Волгонефть-239», нанесла вред природе на сумму свыше 35,4 млрд.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», — сообщила Радионова в своем Telegram-канале.

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