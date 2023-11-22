В Анапе после ливня подтоплены 11 придворовых территорий

В Анапе устраняют последствия ливня, задействованы 15 мотопомп и 38 человек.

По состоянию на 11:00 были подтоплены 11 придворовых территорий, с шести из них воду уже откачали.

Продолжаются работы на улицах Садовой, Парковой и Гребенской, а также в станице Анапской по улице Советской. В настоящее время уровни рек не превышают неблагоприятных и опасных отметок, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», месячная норма осадков за 4 часа выпала в Анапе в ночь на 22 ноября. По состоянию на 10:00 фиксировались подтопления восьми придомовых территорий. Сообщается, что в дома вода не зашла.