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После ночного дождя подтоплены восемь дворов в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-nochnogo-dozhdya-podtopleny-vosem-dvorov-v-anape
После ночного дождя подтоплены восемь дворов в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

В ночь с 21 на 22 ноября в Анапе выпала месячная норма осадков. Вода скапливается в низинных участках.

По состоянию на 10:00 в Анапе зафиксированы подтопления восьми придомовых территорий. Сообщается, что в дома вода не зашла.

По прогнозам синоптиков, дожди могут продолжиться в течение дня. В случае ЧС нужно обращаться по номеру 112, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», месячная норма осадков за 4 часа выпала в Анапе.

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