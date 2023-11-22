После ночного дождя подтоплены восемь дворов в Анапе

В ночь с 21 на 22 ноября в Анапе выпала месячная норма осадков. Вода скапливается в низинных участках.

По состоянию на 10:00 в Анапе зафиксированы подтопления восьми придомовых территорий. Сообщается, что в дома вода не зашла.

По прогнозам синоптиков, дожди могут продолжиться в течение дня. В случае ЧС нужно обращаться по номеру 112, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», месячная норма осадков за 4 часа выпала в Анапе.