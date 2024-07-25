В Анапе ищут 7-летнего рыжего мальчика в одних трусах
Происшествия
25.07.2024 07:47
По информации поисковиков, местонахождение семилетнего ребенка неизвестно с 24 июля.
Приметы мальчика: рост 130 см, худощавое телосложение, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет только в сине-серые трусы.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.
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Найден погибшим пропавший в Анапе 7-летний рыжий мальчик в трусах.
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