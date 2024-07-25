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В Анапе ищут 7-летнего рыжего мальчика в одних трусах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ishhut-7-letnego-ryzhego-malchika-v-odnih-trusah
В Анапе ищут 7-летнего рыжего мальчика в одних трусах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По информации поисковиков, местонахождение семилетнего ребенка неизвестно с 24 июля.

Приметы мальчика: рост 130 см, худощавое телосложение, волосы рыжие, глаза голубые. Был одет только в сине-серые трусы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

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Найден погибшим пропавший в Анапе 7-летний рыжий мальчик в трусах.

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