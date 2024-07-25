Найден погибшим пропавший в Анапе 7-летний рыжий мальчик в трусах

Ребенок потерялся 24 июля в одном нижнем белье, после этого о нем не было ничего известно.

На поиски отправились волонтеры, местные жители и полиция. Всю ночь мальчика разыскивали по всей Анапе и пригороду.

Однако утром 25 июля стало известно, что ребенок погиб.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — сообщается в Telegram-канале поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Официальной информации о том, что произошло с мальчиком, пока нет. По неподтвержденным данным из местных пабликов, ребенок утонул, его тело нашли в море.

«Не оставляйте детей без присмотра! Отдыхая на пляже или вблизи водоемов, не упускайте ребенка из виду. Безопасность зависит от каждого!» — призвали в мэрии Анапы.

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