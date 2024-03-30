Пропавшего в Мостовском районе 10-летнего мальчика нашли погибшим в устье реки

Не слышащий и не говорящий 10-летний ребенок пропал в Мостовском районе. Его поиски вели 265 волонтеров.

Мальчик ушел из дома 28 марта около 13:00 в поселке Псебай Мостовского района. Домой ребенок не вернулся. При этом раньше из дома он никогда не уходил, воспитывается в благополучной семье.

На поиски мальчика вышли полицейские, спасатели МЧС, волонтеры и местные жители. У ребенка было расстройство аутистического спектра, он не слышал и не разговаривал. С собой он взял планшет, который был выключен.

В результате поисков тело мальчика нашли в устье реки без внешних признаков насильственной смерти. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас на месте работают следователь и криминалист. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Ход расследования находятся под контролем руководителя следственного управления СКР по краю Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рост мальчика — 146 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Был одет в светло-коричневую водолазку, желтую ветровку, темно-синие брюки и серые тапочки.