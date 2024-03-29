В Мостовском районе пропал 10-летний мальчик, который не слышит и не говорит

По данным полиции, 28 марта около 13:00 10-летний Максим Иванченко ушел из дома в поселке Псебай Мостовского районе.

Ребенок домой не вернулся. При этом раньше мальчик из дома никогда не уходил, он воспитывается в благополучной семье. На поиски мальчика вышли полицейские, спасатели МЧС, волонтеры и местные жители.

У ребенка расстройство аутистического спектра, он не слышит и не разговаривает. С собой Максим взял планшет, на данный момент устройство выключено.

Приметы мальчика: рост 146 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Был одет в светло-коричневую водолазку, желтую ветровку, темно-синие брюки и серые тапочки.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Максима Иванченко, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (918) 977-25-68 или 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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