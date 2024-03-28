В Абинске нашли девочку, которая ушла гулять из дома в Краснодаре и пропала

О том, что 15-летнюю школьницу из поселка Российского нашли живой и здоровой, стало известно 28 марта.

«Девочку нашли на территории города Абинска. Противоправных действий в ее отношении не совершалось. Проведение проверки по данному факту продолжается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка ушла гулять из дома в поселке Российском. Вечером она позвонила матери и сказала, что останется ночевать у подруги, а после перестала выходить на связь. Известно, что школьница состоит на внутришкольном учете из-за самовольного ухода из дома в 2023 году.