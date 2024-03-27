В Краснодаре ищут 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома

Мать Маргариты Маскалевой рассказала, что девочка ушла из дома в поселке Российском гулять.

Вечером дочь позвонила ей и сказала, что останется ночевать дома у подруги на улице Степной, а после перестала выходить на связь.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению фактического местонахождения подростка. 15-летняя школьница состоит на внутришкольном учете из-за самовольного ухода из дома в 2023 году. Семья благополучная. Полиция располагает предварительной информацией о возможном местонахождении девушки на территории Абинска», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Маргарита Маскалева была одета в джинсовую куртку, синие джинсы, на ногах — черно-белые кеды. Если вы знаете что-то о ее местоположении, звоните по телефону 89529852050 или 89676652058.

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