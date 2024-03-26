В Сочи пропал 12-летний мальчик в черной куртке с капюшоном

По предварительным данным, 12-летний Алексей Бондаренко вышел из дома в селе Верховское Хостинского района в неизвестном направлении и не вернулся.

Мальчика ищут полицейские и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Приметы мальчика: рост 140 см, одет в черную куртку, темные штаны и белые кроссовки. Мальчик всегда надевает капюшон на голову, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией и местонахождении ребенка просят позвонить в полицию по телефону 8 (862) 269-22-00 или на 112.

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