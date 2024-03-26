Жительница Сочи ищет отца, пропавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Девушка попыталась найти информацию об отце через интернет и по телефону, но ни среди погибших, ни среди пострадавших в списках его нет.

На концерт Дмитрий Жеуров пошел со своей подругой детства, билеты купили еще в январе. Места у них были во втором ряду амфитеатра. Когда террористы открыли огонь в зале, мужчину ранило, сам он выбраться из зала не смог, а его спутнице удалось выбежать.

«Я когда выскользнула, все, кто рванул за мной, ни один не вышел оттуда. А они рванули за мной. То есть у меня внутри сработал некий рычаг: пора. Там был шквал огня», — рассказала подруга пропавшего.

Девушка собирается лететь в Москву, чтобы найти отца — год назад в зоне СВО погиб ее муж, поэтому сидеть в безвестности она не может, сообщает RT.

Брат Дмитрия Жеурова сдал ДНК, семье предъявили несколько тел, но мужчины среди них не было. Спутница Жеурова отметила, что пуля попала ему в грудь, из-за чего он упал на женщину и прикрыл ее своим телом. Когда наступило затишье, она выбралась из зала, а мужчина остался лежать между кресел, сообщает «МК».

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