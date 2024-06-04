Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

МВД вернуло домой ребенка, которого отец два месяца прятал от матери на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mvd-vernulo-domoj-rebenka-kotorogo-otets-dva-mesyatsa-pryatal-ot-materi-na-kubani
МВД вернуло домой ребенка, которого отец два месяца прятал от матери на Кубани
МВД вернуло домой ребенка, которого отец два месяца прятал от матери на Кубани

Последние два месяца волонтеры искали 3-летнего мальчика, пропавшего без вести в Крымском районе.

Накануне полицейские нашли пропавшего ребенка и вернули его домой к матери. Выяснилось, что все это время мальчика скрывал его 43-летний отец.

На мужчину завели уголовное дело о самоуправстве по ст. 330 УК РФ. Ему грозят штраф и арест на срок до 6 месяцев. По результатам расследования правоохранители дадут действиям мужчины правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: пропавшего в Краснодаре двухлетнего ребенка нашли на лестнице многоэтажки. Ребенок пропал вечером 31 мая на улице Автолюбителей краевого центра.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях