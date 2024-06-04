МВД вернуло домой ребенка, которого отец два месяца прятал от матери на Кубани

Последние два месяца волонтеры искали 3-летнего мальчика, пропавшего без вести в Крымском районе.

Накануне полицейские нашли пропавшего ребенка и вернули его домой к матери. Выяснилось, что все это время мальчика скрывал его 43-летний отец.

На мужчину завели уголовное дело о самоуправстве по ст. 330 УК РФ. Ему грозят штраф и арест на срок до 6 месяцев. По результатам расследования правоохранители дадут действиям мужчины правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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