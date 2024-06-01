Пропавшего в Краснодаре двухлетнего ребенка нашли на лестнице многоэтажки

Ребенок пропал вечером 31 мая на улице Автолюбителей краевого центра.

По предварительным данным, отец ушел гулять с ребенком, мать в это время была дома. Она пыталась дозвониться до мужчины, но тот не отвечал на звонки, а позже вернулся домой без мальчика. Объяснить, где ребенок, он не смог.

«С вечера всю ночь велись поиски. Сегодня утром ребенка нашли на лестничной площадке последнего этажа многоквартирного дома на улице Автолюбителей. Там ребенок провел ночь, там же он и спал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, действиям родителей будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что семья переехала в краевой центр несколько месяцев назад из Уфы. Жили они на съемной квартире.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двухлетнего мальчика искали в микрорайоне Гидростроителей Краснодара с 31 мая.