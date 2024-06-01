Двухлетнего пропавшего мальчика ищут в микрорайоне Гидростроителей Краснодара

По данным поисковиков, местонахождение двухлетнего Никиты Шульги неизвестно с 31 мая.

Приметы мальчика: рост 90 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в серую футболку, спортивную юбку и синие кроксы.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

UPD: ребенка нашли живым и передали родителям.

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