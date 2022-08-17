В Анапе 17 августа продлили запрет на купание в море

Фото пресс-службы администрации Сочи

Жителей и гостей курортного города призывают не заходить в море из-за шторма и сильного донного течения.

«Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

По прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае 17-18 августа прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. В связи с этим на побережье продолжает действовать штормовое предупреждение.

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