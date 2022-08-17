В Анапе 17 августа продлили запрет на купание в море
Общество
17.08.2022 11:50
Жителей и гостей курортного города призывают не заходить в море из-за шторма и сильного донного течения.
«Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.
По прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае 17-18 августа прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. В связи с этим на побережье продолжает действовать штормовое предупреждение.
Читайте также: в Краснодаре местами прошел сильнейший ливень.
Популярные новости
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Полиция: среди погибших в ДТП под Курганинском — трое детей
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
- В Краснодарском крае нашли тело экс-главы Гулькевичского района Леонида Гутрица
ТОП 5 НОВОСТЕЙ