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В Анапе 17 августа продлили запрет на купание в море

Общество
17.08.2022 11:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-17-avgusta-prodlili-zapret-na-kupanie-v-more
В Анапе 17 августа продлили запрет на купание в море
Фото пресс-службы администрации Сочи

Жителей и гостей курортного города призывают не заходить в море из-за шторма и сильного донного течения.

«Не игнорируйте предупреждения экстренных служб. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

По прогнозу синоптиков, в Краснодарском крае 17-18 августа прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра. В связи с этим на побережье продолжает действовать штормовое предупреждение.

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