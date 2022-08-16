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В Краснодаре местами прошел сильнейший ливень

Общество
16.08.2022 19:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-mestami-proshel-silnejshij-liven
В Краснодаре местами прошел сильнейший ливень

В краевом центре 16 августа оправдались прогнозы синоптиков. В разных районах города прошел сильный ливень.

Так, жители микрорайона Гидростроителей делились в сетях видео и фотографиями с целыми водопадами, натекающими внутри плотной многоэтажной застройки.

Жаловались и автомобилисты, которые попали под ливень на подъезде к городу со стороны улицы Крылатой. Из-за воды буквально не видно дороги, не справлялись даже «дворники».

Отчасти повезло жителям центра Краснодара — здесь прошел кратковременный дождь без особых последствий.

Еще до 18 августа в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение о сильных осадках. Возможны ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Читайте также: ночью и утром 17 августа в Краснодарском крае местами прогнозируют туман.

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