В Краснодарском крае 17 августа прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 20 м/с
Общество
16.08.2022 18:05
По прогнозу синоптиков, 17 августа воздух прогреется до +30…35 °С. При этом местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 12-14 м/с.
«В отдельных районах комплекс действует штормовое предупреждение: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.
Также ночью и утром местами прогнозируют туман.
На Черноморском побережье воздух прогреется ночью до +18…23 °С, на участке Анапа — Геленджик +21…26 °С; днем до +27…32 °С.
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