Гидрометцентр: самое теплое море — в Анапе, Туапсе и Геленджике

Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом 1 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура воды очень хорошая на Черноморском побережье. Она на целых две недели опережает климатические характеристики. В Анапе и Туапсе температура в настоящее время 25 градусов, в Геленджике — 26 градусов. И она будет такой и в ближайшие дни», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что температура моря будет комфортной и на других курортах побережья. Например, в Сочи вода прогреется до 24 градусов. В Евпатории и Ялте температура моря достигнет 23 градуса, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край с 29 июля вернется жара. Однако с 1 августа погода в регионе ухудшится из-за ожидаемого прохождения фронтальных разделов через территорию региона.