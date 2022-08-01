Гидрометцентр: самое теплое море — в Анапе, Туапсе и Геленджике
Общество
01.08.2022 09:46
Об этом 1 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура воды очень хорошая на Черноморском побережье. Она на целых две недели опережает климатические характеристики. В Анапе и Туапсе температура в настоящее время 25 градусов, в Геленджике — 26 градусов. И она будет такой и в ближайшие дни», — рассказал он.
Вильфанд добавил, что температура моря будет комфортной и на других курортах побережья. Например, в Сочи вода прогреется до 24 градусов. В Евпатории и Ялте температура моря достигнет 23 градуса, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край с 29 июля вернется жара. Однако с 1 августа погода в регионе ухудшится из-за ожидаемого прохождения фронтальных разделов через территорию региона.
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