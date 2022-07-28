Пришел антициклон: в Краснодарский край с 29 июля вернется жара

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По прогнозу синоптиков, 29 июля на Кубани воздух прогреется до +35 °С. Осадков не ожидается. Местами будет ветер с порывами до 12-14 м/c.

«Погодные условия над территорией Кубани ненадолго перейдут во власть к антициклону с характерной ему преимущественно сухой, жаркой и ветреной погодой», — говорится в сообщении Краснодарского ЦГМС.

В выходные дни в регионе сохранится жара. Только в Туапсинском районе местами ожидается небольшой дождь. На Черноморском побережье от Анапы до Геленджика ветер усилится до 15-20 м/c.

Однако с 1 августа погода в Краснодарском крае ухудшится из-за ожидаемого прохождения фронтальных разделов через территорию региона.

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