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В аэропорту Сочи на 10 часов задержали рейс в Санкт-Петербург

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-sochi-na-10-chasov-zaderzhali-vylet-samoleta-v-sankt-peterburg
В аэропорту Сочи на 10 часов задержали рейс в Санкт-Петербург
Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи

Самолет не смог вылететь из аэропорта Сочи в северную столицу по техническим причинам около 2:20.

Судно заменили резервным. Пассажиры вылетели в Санкт-Петербург в 11:57. Прилет ожидается в 16:10. На борту самолета находятся 146 пассажиров, сообщает «Интерфакс».

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