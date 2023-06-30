В аэропорту Сочи на 10 часов задержали рейс в Санкт-Петербург

Самолет не смог вылететь из аэропорта Сочи в северную столицу по техническим причинам около 2:20.

Судно заменили резервным. Пассажиры вылетели в Санкт-Петербург в 11:57. Прилет ожидается в 16:10. На борту самолета находятся 146 пассажиров, сообщает «Интерфакс».

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