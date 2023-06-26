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Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polety-v-aeroportu-mineralnyh-vod-vozobnovili
Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновили
Фото пресс-службы аэропорта Сочи

Устранение дефектов на взлетно-посадочной полосе завершили в короткие сроки. Полеты полностью возобновили с 21:30.

Первыми обслужат четыре рейса — три в Москву и один в Санкт-Петербург.

«Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полётов в связи с временным закрытием», — сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе временно закрыли аэропорт Минвод. Вероятная причина образования дефекта — высокая температура воздуха, из-за чего произошло расширение в покрытии.

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