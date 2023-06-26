Из-за дефекта на взлетно-посадочной полосе временно закрыли аэропорт Минвод

Самолеты, которые должны были 26 июня приземлиться в Минеральных Водах, перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.

Разрушение бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы произошло около 18:00. Чтобы обеспечить безопасность полетов, аэропорт временно приостановил прием и выпуск воздушных судов.

Вероятная причина образования дефекта — высокая температура воздуха, из-за чего произошло расширение в покрытии.

«Аэропортовые службы приступили к восстановлению выявленного дефекта. Все необходимые меры для устранения дефектов на взлетно-посадочной полосе и возобновления полетов уже приняты. Эксплуатационную готовность взлетно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по московскому времени», — сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: власти обсуждают возможности открытия аэропорта Краснодара.