СМИ: власти обсуждают возможности открытия аэропорта Краснодара

Аэропорты юга России откроют только после окончания СВО, однако сейчас обсуждается открытие аэропорта Краснодара, который достаточно удален от зоны боевых действий.

Об этом сообщил источник в транспортной отрасли.

«А сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение», — цитирует источник Pravda.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России. Время пути по новому маршруту сократится в среднем на 35 минут.