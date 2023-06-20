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СМИ: власти обсуждают возможности открытия аэропорта Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-vlasti-obsuzhdayut-vozmozhnosti-otkrytiya-aeroporta-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
СМИ: власти обсуждают возможности открытия аэропорта Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аэропорты юга России откроют только после окончания СВО, однако сейчас обсуждается открытие аэропорта Краснодара, который достаточно удален от зоны боевых действий.

Об этом сообщил источник в транспортной отрасли.

«А сейчас всеми структурами обсуждается открытие аэропорта Краснодара и безопасный маршрут полета к нему, это будет уже значительно ближе и легче для туристов и крымчан, жителей Краснодарского края. Но это пока обсуждение», — цитирует источник Pravda.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России. Время пути по новому маршруту сократится в среднем на 35 минут.

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