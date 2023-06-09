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Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosaviatsiya-soglasovala-dopolnitelnyj-vozdushnyj-koridor-dlya-yuga-rossii
Росавиация согласовала дополнительный воздушный коридор для Юга России
Фото unsplash.com

Время пути по новому маршруту сократится в среднем на 35 минут.

Авиамаршрут планируют открыть с 12 июня для самолетов в открытые аэропорты — Сочи, Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Магас, Махачкала, а также по международным направлениям.

Дополнительный маршрут позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства юга России и количество рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что с 12 июня откроют второй воздушный коридор для авиарейсов на юг России. Об этом 8 июня сообщили в двух российских авиакомпаниях.

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