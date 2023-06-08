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СМИ: с 12 июня откроют второй воздушный коридор для авиарейсов на юг России

Общество
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СМИ: с 12 июня откроют второй воздушный коридор для авиарейсов на юг России
Фото pixabay.com

Об этом 8 июня сообщили в двух российских авиакомпаниях.

По данным источников, знакомых с ситуацией, второй воздушный коридор для гражданских самолетов начнет работать с 12 июня и позволит сократить время полета на юг России. Пилотов авиакомпаний уже известили об этом.

Путь по второму воздушному коридору будет на 7 минут короче, чем по первому — открытому в августе 2022 года. С появлением второго коридора лайнерам не придется лететь обратно с юга страны через Казахстан. При этом оба коридора будут односторонними, пишет РБК.

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