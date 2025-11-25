В аэропорту Сочи 17 рейсов задерживаются на вылет и прилет

По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта на 7:20 25 ноября, на вылет задерживаются семь рейсов, еще десять — на прилет.

В числе городов, куда самолеты из Сочи вылетят с задержкой, — Москва (два рейса), Орск, Казань, Уфа, Хургада и Самара.

Прибудут в аэропорт города-курорта с опозданием воздушные суда из Челябинска, Орска, Екатеринбурга (два рейса), Дубая, Антальи, Москвы, Хургады, Казани и Уфы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика из-за угрозы атаки БПЛА вводили временные ограничения на полеты. Их сняли рано утром 25 ноября.

Читайте также: ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике.

