В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные ночью 6 ноября

Запрет на вылет и посадку воздушных судов в аэропорту кубанской столицы ввели в связи с угрозой атаки БПЛА. Беспилотную опасность в крае отменили в 7:39.

О снятии ограничений в своем Telegram-канале в 7:55 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, вылет и прием воздушных судов после возобновления полетов будет производиться с 9:00 по 19:00 в соответствии с установленным регламентом работы аэропорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае рано утром 6 ноября объявили беспилотную опасность. Уведомления об объявлении опасности на территории Краснодарского края от РСЧС жители получили в четверг в 6:46.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту столицы Краснодарского края ввели раньше — около 3:40 6 ноября. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

