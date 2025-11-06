В аэропорту Краснодара ограничили полеты из-за беспилотной опасности

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту столицы Краснодарского края ввели около 3:40 6 ноября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. Поэтому ограничения будут актуальны, если сигнал «Беспилотная опасность» не отменят к моменту открытия. В этом случае могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае рано утром 6 ноября объявили беспилотную опасность. Уведомления об объявлении беспилотной опасности на территории региона от РСЧС жители получили в 6:46.

