Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В аэропорту Краснодара ограничили полеты из-за беспилотной опасности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-aeroportu-krasnodara-ogranichili-polety-iz-za-bespilotnoj-opasnosti
В аэропорту Краснодара ограничили полеты из-за беспилотной опасности
Фото t.me/deptrans_krd

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту столицы Краснодарского края ввели около 3:40 6 ноября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях.

Аэропорт Краснодара принимает и выпускает самолеты только с 9:00 до 19:00. Поэтому ограничения будут актуальны, если сигнал «Беспилотная опасность» не отменят к моменту открытия. В этом случае могут задержаться утренние авиарейсы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае рано утром 6 ноября объявили беспилотную опасность. Уведомления об объявлении беспилотной опасности на территории региона от РСЧС жители получили в 6:46.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях