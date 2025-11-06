В Краснодарском крае рано утром 6 ноября объявили беспилотную опасность

Уведомления об объявлении беспилотной опасности на территории Краснодарского края от РСЧС жители получили в четверг в 6:46.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. При падении БПЛА звоните 112», — говорится в сообщении.

При получении таких сообщений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и оставаться в укрытии до получения сигнала об отмене угрозы.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — предупреждает МЧС.

Обновление:

Беспилотную опасность на территории края отменили в 7:39.

Читайте также: ночью 4 ноября над регионами России уничтожили 85 украинских БПЛА.

