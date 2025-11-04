Ночью 4 ноября над регионами России уничтожили 85 украинских БПЛА

В ночь на вторник дежурные силы ПВО отразили очередную попытку противника атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В период с 23:30 3 ноября до 7:00 4 ноября над регионами РФ перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников.

Над Воронежской областью сбили 40 беспилотников, еще 20 — над Нижегородской областью. Над территорией Белгородской области уничтожили 10 БПЛА.

Шесть украинских дронов обезвредили над Курской областью, четыре — над Липецкой. По два БПЛА сбили над Волгоградской областью и Республикой Башкортостан. Над Саратовской областью уничтожили один беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ночного налета БПЛА 2 ноября их обломки обнаружили в Туапсинском округе, Анапе и Геленджике.

