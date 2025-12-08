В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на выпуск и прием самолетов вводили утром 8 декабря из-за угрозы атаки беспилотников.

Запрет на вылет и прием самолетов в аэропорту Геленджика действовал с 10:51.

В 11:49 авиагавань возобновила работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили в понедельник в 10:37 8 декабря. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

В 11:40 в городе-курорте включили сирены, оповещающие об опасности. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов. К полудню угрозу отменили.

