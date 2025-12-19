В аэропорту Геленджика 19 декабря ограничили полеты из-за ракетной опасности

Ракетную опасность на территории Краснодарского края объявили утром в пятницу.

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 8:43 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в соцсетях.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Артем Кореняко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уведомления от РСЧС о ракетной опасности на территории края поступили жителям Кубани в пятницу в 8:37. В Новороссийске включили сирены. О включении сирен, оповещающих о ракетной опасности, в 8:39 сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

