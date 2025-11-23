В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на полеты

Дополнительные ограничения в воздушных гаванях вводили ранним утром 23 ноября из-за угрозы атаки беспилотников. Спустя 2,5 часа их сняли.

Об этом в 8:12 сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодар на 8:30, на прилет задержан один рейс из Махачкалы. В воздушной гавани Геленджика задержек рейсов нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в воскресенье около 3:00. Угрозу беспилотной опасности отменили спустя пять часов.

Минобороны утром в воскресенье сообщило, что над Краснодарским краем и Черным морем ночью 23 ноября сбили 40 украинских беспилотников.

