В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на полеты

Ограничения в воздушной гавани Геленджика действовали с вечера 13 ноября, в аэропорту Краснодара — с ночи 14 ноября.

О возобновлении полетов в аэропорту Краснодара сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко 14 ноября в 6:13. В аэропорту Геленджика временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 6:15.

По данным онлайн-табло аэропорта Краснодар на 7:15, на вылет задерживается рейс в Казань На прилет задерживаются три рейса — из Еревана, Ташкента и Махачкалы. Отменен рейс в Самарканд.

В аэропорту Геленджика на вылет и прилет задерживаются по одному рейсу — в Москву из из Москвы.

Также в аэропорту Сочи задерживается на прилет рейс из Саратова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика ввели вечером 13 ноября из-за объявленной в Краснодарском крае беспилотной опасности. Об этом сообщили в 20:48.

Дополнительные временные ограничения 14 ноября в 00:54 ввели в воздушной гавани Краснодара.

