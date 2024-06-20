В Адыгее в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Энеме

По данным Минобороны РФ, ночью 20 июня российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить теракты с помощью беспилотников самолетного типа в шести регионах России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над Адыгеей, три беспилотника над Краснодарским краем, три дрона — над Брянской областью, один дрон — над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, а также один — над Орловской областью, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Как сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, ночью 20 июня в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Тахтамукайском районе.

«В 6:00 пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 кв. м. Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», — написал Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке БПЛА. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом на улице Пролетарской, он полностью разрушен. В результате погибла женщина. Оперштаб Кубани опроверг появившуюся информацию о атаке дронов на Афипский НПЗ.