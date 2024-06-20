Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла женщина

В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке БПЛА. По информации ЕДДС Славянского района, беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм- канале выразил соболезнование родственникам погибшей.

«Сегодня ночью преступной атаке киевского режима подвергся Славянск-на-Кубани. Полностью разрушено частное домовладение. К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.» — написал Кондратьев.

На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы, сообщает Оперштаб.

«В результате взрыва сегодня ночью разрушено домовладение на ул. Пролетарской в Славянске-на-Кубани. Погибла женщина. На месте работают специалисты. Пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.» — сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.

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