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Оперштаб Кубани опроверг появившуюся информацию о атаке дронов на Афипский НПЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-kubani-oproverg-poyavivshuyusya-informatsiyu-o-atake-dronov-na-afipskij-npz?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Оперштаб Кубани опроверг появившуюся информацию о атаке дронов на Афипский НПЗ
Фото i-npz.ru

Сообщения о том,  что 20 июня НПЗ атаковали беспилотником и там начался пожар ранее появились в некоторых Телеграм-каналах.

Оперштаб выступил с опровержением этих сообщений:

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — пишет Оперштаб.

Как мы уже сообщали ранее, в ночь на 20 июня в Краснодарском крае украинский дрон упал на частный дом с Славянском районе. Дом полностью разрушен, погибла женщина, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

 

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