Оперштаб Кубани опроверг появившуюся информацию о атаке дронов на Афипский НПЗ

Сообщения о том, что 20 июня НПЗ атаковали беспилотником и там начался пожар ранее появились в некоторых Телеграм-каналах.

Оперштаб выступил с опровержением этих сообщений:

«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — пишет Оперштаб.

Как мы уже сообщали ранее, в ночь на 20 июня в Краснодарском крае украинский дрон упал на частный дом с Славянском районе. Дом полностью разрушен, погибла женщина, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.