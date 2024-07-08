В Адыгее ураган поднял на 2 метра женщину, она попала в реанимацию

Инцидент произошел 7 июля на рынке в районе аула Псекупс в Адыгейском районе.

О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, продавщица на рынке попала в эпицентр вихря, который налетел на территории Краснодарского края и Республики Адыгея около 19:00 7 июля. Женщину сильным ветром оторвало от земли, ветер поднял ее на высоту около 2-2,5 м, после этого она упала на землю. Пострадавшую с травмами доставили в Адыгейскую ЦРБ имени Батмена.

По словам врача-травматолога Михаила Калугина, у пострадавшей сломаны несколько костей.

«Сейчас пациентка находится в реанимации в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожает. Врачи оказали женщине всю необходимую помощь», — сказал травматолог.

Медик также отметил, что, учитывая травмы, женщина действительно могла упасть с такой высоты, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 7 июля Краснодар накрыл ураган с пылевой бурей, который перешел в сильный ливень с грозой. Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. В Северском районе во время налетевшей грозы с двух многоквартирных домов ветром сорвало крыши.