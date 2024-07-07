В Краснодаре из-за непогоды отключились более 100 электроподстанций

Краевую столицу накрыл ураган с пылевой бурей, который перешел в сильный ливень с грозой, молнией и градом.

Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Причина отключения — повреждение на линии 6–10 кВ, отключены ПС «ВК-3», «КС-5», «КС-7», «Л-106», «ТГ-102» и 107 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы: 9-я Тихая, Дивная, Ейское шоссе, Новосельская, Новотитаровская, Целиноградская, Гусника, Высотная, Есаульская, Борисовкая, Рясная, Троицкая, Средняя, Звездная, Вечная, Гуденко, Орловская, Троицкая, Средняя, Сокол Евдокии, Колосистая, Поливная, Пшеничная, Упорная, Семеновская, Тихая, Белградская, Сербская, Победы, Черногорская, Атарбекова, Тургенева, Ковалева, Яна Полуяна и другие.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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