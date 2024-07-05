Из-за энергоаварии без света остались жители 30 улиц Краснодара

Об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе 5 июня в 14:47 сообщили в ЕДДС Краснодара.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключились подстанция «ЭН-1» и еще 25 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Воскресенской, Дзержинского, Куликовского, Лицейской, Соколова, Стадионной, Сургутской, Алой, Кореновской, Покрышкина, Земляничной, Народной, Ореховой, Полевой, Садовой, Сиреневой, Неустроева, Спасской, Семеновской, Средней, Троицкой, Ясенской, Венской, Лиговской, Эрмитажной, Генеральной, Живило, Кристальной, Мостовской и Николая Борового.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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