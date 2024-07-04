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Авария оставила без электричества 20 улиц в Карасунском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-ostavila-bez-elektrichestva-20-ulits-v-karasunskom-okruge-krasnodara
Авария оставила без электричества 20 улиц в Карасунском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение в Карасунском округе произошло 4 июля около 21:40.

В настоящее время без света находятся жители домов на улицах Бершанской, Выгонной, Кирова, Краевой, Автолюбителей, Гидростроителей, Мачуги, Почтовой, Фадеева, Игнатова, Благоева, Трудовой Славы, Кутовой, Садовой, Энергетиков, Студенческой, Шевченко, Трамвайной, Карасунской, Орджоникидзе.

Причиной аварийного отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате были обесточены 24 трансформаторные подстанции. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 4 июля старый центр Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии.

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