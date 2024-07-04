Старый центр Краснодара остался без электричества из-за крупной аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Западном округе произошло днем 4 июля.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ оказались обесточены ПС «Ц-12» и 49 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались жители улиц: Октябрьская, Кубанская набережная, Рашпилевская, Карасунская, Ленина, Горького, Гоголя, Чапаева, Гимназическая, Пашковская, Чкалова, Длинная, Братьев Игнатовых, Фрунзе и Кирова.

Электричества также нет на улицах: Северной, Буденного, Красной, Коммунаров, Красноармейской, Головатого, Базовской, Леваневского, Янковского, Новокузнечной, Промышленной, Костылева, Садовой. и Калинина.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что восстановить подачу электричества в центре Краснодара планируют к 17:00.

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